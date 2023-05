Mercoledì 3 maggio è una data che tutti i fan di Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro hanno cerchiato in rosso sul calendario. Infatti, domani, è esattamente un mese dalla conclusione del Grande Fratello Vip, data in cui gli Oriele si sono ricongiunti dopo la squalifica dell’ex tronista. Daniele ha atteso Oriana fuori dagli studi di Cinecittà, e da allora i due ex vipponi non si sono mai separati. Gite in giro per l’Italia, cene romantiche, notti di passione in albergo e reunion con gli altri ex inquilini della Casa: la modella di origini venezuelane e l’imprenditore veneto sono inseparabili.

La Marzoli, rientrata a Madrid dopo l’esperienza al Gf Vip, ha portato con sé Dal Moro, a testimonianza del fatto che tra i due le cose procedono a gonfie vele. Lo scorso weekend, gli Oriele hanno partecipato al festival di musica elettronica Elrow, e con loro c’erano anche Giaele De Donà e il marito Bradford Beck. Oggi è previsto il rientro in Italia, dove Oriana e Daniele hanno intenzione di proseguire nella loro relazione. La venezuelana, infatti, ha svelato che la sua intenzione è quella di stabilirsi nel nostro Paese proprio per impegnarsi anima e corpo nella storia d’amore con Daniele e perché no, per provare a sfondare nel mondo della televisione come accaduto già in Spagna, dove è famosissima e molto amata dal pubblico.

Insomma, ci sono tutti gli ingredienti affinché i due ex vipponi proseguano senza affanni nella loro relazione, per la gioia dei tantissimi fan della ship, che continuano a seguirli quotidianamente sui social. Proprio in occasione del primo mesiversario degli Oriele, i supporters hanno condiviso su Twitter tantissimi video riassuntivi della relazione tra i due ex gieffini.