Il futuro di Sonia Bruganelli al Grande Fratello Vip continua ad essere tema di discussione. La moglie di Paolo Bonolis sarà ancora opinionista del reality show condotto da Alfonso Signorini? Dagospia ha sganciato una nuova bomba secondo cui la produttrice televisiva sarà sostituita da Giulia Salemi: “Dite alla sposatissima Sonia Bruganelli che il prossimo anno al suo posto come opinionista del Grande “Flagello” Vip potrebbe palesarsi la influencer de’ noantri Giulia Salemi, amatissima da Signorini, dai social e dall’azienda. Come la prenderà la signora Bonolis? Chi vivrà vedrà”. Queste quanto si apprende al sito diretto da Roberto D’Agostino.

A replicare all'indiscrezione ci ha pensato la stessa Sonia Bruganelli, che sul suo profilo Instagram ha condiviso la notizia, commentandola in maniera piuttosto piccata: “Ma precisamente, da quando vi interessa tanto quello che accadrà nella mia vita?”. La Bruganelli, dunque, non si è pronunciata sui rumors che la riguardano, e ha ribattuto al pettegolezzo. In realtà, lei stessa, in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, ha caldeggiato la candidatura di Giulia Salemi, così come quella di Soleil Sorge.

La replica di Sonia si aggiunge al gossip esploso alcune settimane fa, quando Dagospia aveva annunciato la fine del matrimonio con Paolo Bonolis. I diretti interessati, però, hanno pubblicato un video sui social facendosi una “grassa” risata, oltre a smentire categoricamente che la loro relazione fosse giunta al capolinea.