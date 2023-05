Nel daytime di Amici di ieri sono state mostrate le immagini in cui Giovanni Cricca ha lasciato la Casetta. Il cantante, allievo di Lorella Cuccarini, è stato eliminato durante la settima puntata del Serale per volere dei giudici Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofrè e Michele Bravi, che hanno deciso di salvare Aaron Cenere.

L’eliminazione di Cricca ha profondamente scosso i compagni, e anche lui è sembrato particolarmente provato al pensiero di lasciare il gruppo, in particolare Isobel Kinnear. Tra la ballerina australiana e il cantante, infatti, si era creata una certa intesa, sfociata poi in una liaison. Tuttavia, a distanza di poche settimane, i due allievi si sono mostrati sempre più distanti, lasciando ipotizzare che la loro fosse una storia “finta”. E’ stata questa la lettura degli utenti dei social, in quanto la produzione non ha più dato spazi a momenti di complicità tra i due.

Durante i saluti ai compagni prima di lasciare il talent, Cricca ha palesato tutto il suo dispiacere nel dover abbracciare per l’ultima volta Isobel. Ed è proprio in questo momento che l’allieva di Alessandra Celentano ha assicurato a Giovanni di volerlo rivedere una volta terminato il programma. “Dai, ti rivedrò ancora. Te lo prometto. E’ una promessa”, sono state le parole della Kinnear. Poco dopo sono seguite quelle di Cricca, che dinanzi ai compagni ha ammesso: “E’ l’amore ragazzi, l’amore prende la pancia. Impegnatevi e pulite tutta la casa, mi raccomando. Vi voglio bene. A Isobel la amo, a voi vi voglio bene”.