L’Isola dei Famosi è senza dubbio uno dei reality più “pericolosi” della televisione. I naufraghi, durante la permanenza in Honduras, devono fare i conti con diversi rischi: animali pericolosi, malnutrizione e insolazioni, ma uno dei “pericoli” più sottovalutato è la presenza dei mosquitos. Piccoli insetti molto fastidiosi che in realtà rappresentano una vera e propria piaga per i concorrenti.

L’ex vincitore del celebrity survivor, Walter Nudo, ha raccontato la sua esperienza: “Non sapevo cosa aspettarmi: i mosquitos pungevano i nostri occhi come coltelli e depositavano le loro uova nelle nostre ferite". Ma qual è il vero rischio legato alle punture di questi insetti? Alcuni di essi trascorrono parte del loro ciclo vitale all’interno del corpo umano, che trovano piacevole e caldo. Ad esempio, alcune specie di ditteri simili a moscerino depongono le uova nelle zanzare. Quando queste ultime pungono qualcuno, le uova si schiudono e le larve si muovono tra la pelle portando alla formazione di un brufolo pieno di pus. Questo fenomeno è noto come “miasis cutanea”, ed è comune in alcune parti del mondo in cui le zanzare sono molto diffuse.

Ma non è l’unico rischio per i naufraghi. Le mosche di colere verde bottiglia, infatti, depongono le uova direttamente nelle ferite aperte, e quando le larve si schiudono divorano la carne morta. Durante L’Isola dei Famosi i concorrenti presentano spesso ferite aperte per via delle difficili condizioni di vita, e ciò significa che sono particolarmente vulnerabili ai rischi causati da questo tipo di infezioni.