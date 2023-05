La semifinale di Amici di Maria De Filippi era prevista per sabato 6 maggio in prima serata su Canale 5, ma qualcosa sembra essere andato storto.

Sei gli alunni attualmente in corsa per la vittoria: Wax, Angelina Mango, Aaron, Isobel, Maddalena e Mattia. Tre cantanti e altrettanti ballerini pronti a darsi battaglio per conquistarsi l’ambitissimo premio. Ma, un piccolo incidente di percorso, avrebbe causato lo slittamento della semifinale.

Nelle scorse ore, infatti, Dagospia aveva sganciato la bomba secondo la quale due allievi sarebbe risultati positivi al Covid, e oggi sembra essere arrivata la conferma definitiva, oltre allo spoiler sull’identità dei due “contagiati”. Si tratterebbe, a detta di Amedeo Venza, della ballerina Maddalena Svevi e del ballerino Mattia Zenzola. Sarebbero loro i due ad aver contratto il Covid, ma stanno benissimo.

Per il momento la redazione di Amici non ha rilasciato alcuna dichiarazione in merito, e seppur Maddalena e Mattia godono di ottima salute, il rischio contagio, essendo tutti conviventi nella stessa casetta, rimane piuttosto elevato.