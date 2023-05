Una clamorosa litigata. Sarebbe questa l’indiscrezione che arriva dal dietro le quinte di Uomini e Donne, e che in queste ore starebbe mettendo in imbarazzo Maria De Filippi. Stando ai rumors, Claudio è uscito con Gabriella e si sono baciati. In studio, però, il cavaliere è stato protagonista di una “litigata enorme” con la dama. Lo scontro sarebbe arrivato come conseguenza di quanto accaduto nell’ultima registrazione, durante la quale è stata messa la parola fine alla loro conoscenza.

Pare che Carla abbia perso letteralmente le staffe e si sia scatenata una lite senza precedenti “perché si è sentita offesa”. E, a quanto pare, sempre nel corso della registrazione, Roberta Di Padua si sarebbe avvicinata a Carlo per “consolarlo”, e tra loro c’è stato un abbraccio. Insomma, tra urla e sfuriate, Maria De Filippi si ritrova a dover gestire una situazione al limite.

A Uomini e Donne la temperatura sale di puntate in puntata, e di fatto lo studio sarebbe ormai diventato una sorta di polveriera. Una situazione su cui la padrona di casa sta concentrando le sue energie per riportare il sereno. Ma, visti i protagonisti, l’impresa si annuncia assai ardua.