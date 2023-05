La storia d’amore tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria ha rappresentato una delle dinamiche focali della settima edizione del Grande Fratello Vip. Nonostante le discussioni e i litigi che si sono verificati tra le mura della Casa di Cinecittà, l’influncer campana e lo speaker radiofonico romano sembrano aver trovato il giusto equilibrio lontano dalle telecamere, e la loro relazione procede a gonfie vele.

Ieri, i due ex vipponi hanno raggiunto il primo traguardo della loro storia: “Metà hanno insieme”, ha scritto Antonella a corredo di un video condiviso su Instagram. L’ex schermitrice e Edoardo Donnamaria sembrano aver trovato l’intesa perfetta lontano dalle pressioni mediatiche e dai riflettori del reality show di Canale 5. I due ex gieffini, da quando è finito il Gf Vip, non si sono più lasciati, e non hanno alcuna intenzione di farlo.