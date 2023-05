Micol Incorvaia, dopo essere finita nel mirino di Fiorello a Viva Rai2, questa volta è stata letteralmente asfaltata da Luciana Littizzetto a Che Tempo che fa. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip aveva raccontato di essere rimasta “sconvolta” perché il corriere Amazon l’aveva svegliata, citofonando alle 9,30 del mattino. A raccontarlo è stata proprio l’ex vippona su Instagram, e la notizia ha fatto il giro del web scatenando un fiume di polemiche.

La lettera del corriere Amazon

Ed ecco che, con la sua ironia, Luciana Littizzetto irrompe in studio e dice la sua leggendo una lettera che ha mandato in tilt i telespettatori. “Ho ricevuto un messaggio da parte del fattorino di Amazon che mi ha chiesto se cortesemente potevo dare questo messaggio alla Micol”, esordisce la conduttrice. E qui comincia la lettura: “Cara Micol, grandissima sorella vip. Sono il fattorino di Amazon, mi spiace averti tirata giù dal letto a quell'ora infame obbligandoti a fare due passi, avrei dovuto immaginare che tu dormissi ancora. Mi sono sentito sporco nell'anima, colpevole fino al terzo grado di giudizio nominami pure come al Grande Fratello e condannami senza televoto. Io che mi ero comodamente alzato alle 5 ed ero andato a ritirare il furgone per iniziare il mio giro di consegne. Errore mio, dovevo aspettare che ti svegliassi tesoro, strappandomi i peli del naso nell'attesa. Anzi, scusami se non ti ho nemmeno portato un croissant appena sfornato da Cannavacciuolo. Perdonaci, noi siamo gente viziata che lavora 30 ore al giorno e paga un mutuo e compra le cose a rate. Non siamo umili come te. Adesso devo lasciarti Micol, vorrei scriverti di più ma devo fare 18 consegne in mezz'ora. Ti auguro buon appetito, credo che sia più o meno l'ora. Scambiamoci i numeri e mi chiami quando vuoi tu, anche di notte, quando torni dalla discoteca se ti viene meglio, mi vesto e arrivo. Buonanotte Micol, torna a dormire che è la cosa che ti viene meglio”.