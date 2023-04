Sonia Bruganelli ha realmente intenzione di lasciare la sua poltrona di opinionista al Grande Fratello Vip? La moglie di Paolo Bonolis aveva lasciato intendere che la sua avventura nel reality show di Canale 5 fosse giunta al termine, e che adesso era giunto il momento di dare spazio a volti giovani, come ad esempio quello di Giulia Salemi.

Ma cosa sappiamo del Gf Vip 8? Partirà a settembre 2023, e alla conduzione ci sarà ancora una volta Alfonso Signorini. Ma chi lo affiancherà? Stando a quanto rivelato nei giorni scorsi da Dagospia, al fianco del conduttore dovrebbe esserci ancora una volta Orietta Berti: “A settembre 2023 Alfonso Signorini tornerà alla guida della nuova edizione del Grande Fratello. Al suo fianco dovrebbe esserci ancora una volta Orietta Berti. La cantante pare sia pronta per il bis (Dagospia ha svelato il suo cachet di 10 mila euro a puntata). Il contratto della cantante, com’è noto, prevede anche la realizzazione di uno show in due puntate che dovrebbe andare in onda nella prossima stagione”.

E Sonia Bruganelli? Una mossa social insinua i dubbi tra i fan. La moglie di Bonolis ha condiviso sui social un post della pagina GFISolaNews, dove si fa riferimento proprio al suo ruolo di opinionista. Anche lo scorso anno, nonostante avesse detto di non voler tornare nel reality show, ha poi "ceduto" al pressing di Signorini. Sonia ci sta ripensando? Lo scopriremo presto, ma nel frattempo cresce la curiosità…