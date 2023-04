La foto di Antonella Fiordelisi in compagnia di Belen Rodriguez, condivisa dall’ex concorrente del Grande Fratello Vip, è diventata virale sui social. “Guapita”, ha scritto l’influencer campana a corredo dello scatto con la showgirl argentina. Non è ancora chiaro il motivo del loro incontro, ma in molti su Twitter ricordano vari particolari che hanno spesso accostato le due. Dall’amicizia dell’ex vippona con Antonino Spinalbese, ex di Belen e padre di Luna Marì, al flirt che Antonella avrebbe avuto sia con Ignazio Moser che con Stefano De Martino. Ma se quest’ultimo sarebbe soltanto un rumor mai confermato dai diretti interessati, quello con il compagno di Cecilia Rodriguez è stato tirato in ballo anche nella Casa di Cinecittà: “Abbiamo avuto un flirt”.

La foto condivisa nelle Instagram stories da Antonella Fiordelisi è diventata virale in pochissimi minuti. Lei e Belen Rodriguez si sono scattate un selfie davanti ad uno specchio, ma la location resta sconosciuta. Un indizio notato dagli utenti riguarda il look dell’ex vippona, uguale a quello indossato l’altra sera durante la cena con Edoardo Donnamaria. Nelle ultime ore, inoltre, i fan dei Donnalisi hanno notato anche che entrambe hanno iniziato a seguirsi su Instagram. Si tratta di una semplice amicizia nata dopo un incontro casuale o di una collaborazione? Il dubbio resta.

Antonella Fiordelisi e Antonino Spinalbese hanno instaurato un rapporto di complicità durante l’ultima edizione del Grande Fratello Vip. La loro vicinanza è stato spesso tema di discussione con Edoardo Donnamaria, essendo quest’ultimo estremamente geloso dell’ex hairstylist.