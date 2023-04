Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, dal momento in cui è terminato il Grande Fratello Vip, non si sono mai separati. Gli Oriele, i fan della ship nata nella Casa di Cinecittà, ci avevano visto giusto, e a dimostrare che i due ex vipponi hanno tutta l’intenzione di fare sul serio è stata anche la recente trasferta della modella venezuelana a Madrid. Oriana è tornata in Spagna per partecipare a Terra de Nadie (Supervivientes) nel ruolo di opinionista, e Daniele l’ha seguita.

Se Mediaset ha di fatto scelto di tagliare i ponti con i concorrenti della settima edizione del Gf Vip, in Spagna hanno deciso di investire sulla “reina”, richiamata a Madrid perché prendesse parte alla versione iberica de L’Isola dei Famosi.

Durante la permanenza nella Casa, Daniele Dal Moro aveva fatto molta fatica a fidarsi di Oriana Marzoli, soprattutto a causa del breve flirt di quest’ultima con Antonino Spinalbese. Ma una volta terminata l’esperienza nel reality show condotto da Alfonso Signorini, i due ex vipponi sono riusciti a trovare una dimensione privata che ha consentito ad entrambi di investire nella relazione.

La permanenza in Spagna di Oriana durerà ancora pochi giorni. La venezuelana ha infatti annunciato che il prossimo martedì tornerà in Italia, dove ha intenzione trasferirsi per proseguire la storia d’amore con Daniele.