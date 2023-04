Secondo gli ultimi rumor, Gianmarco Onestini sarebbe uno dei naufraghi della nuova edizione de L’Isola dei Famosi. Ma, alla fine, come poi abbiamo notato, non è mai partito per l’Honduras.

Gianmarco Onestini, nuovo reality spagnolo per il fratello di Luca

Il fratello minore di Luca Onestini può, però, “consolarsi”. Infatti, parteciperà al reality show spagnolo Solos, in cui vivrà in completa solitudine in un appartamento spiato 24 ore su 24. All’interno della casa potrà ricevere videochiamate e visite da persone che hanno un conto in sospeso con lui. Questa è la seconda volta che Gianmarco Onestini partecipa a Solos, visto che in Spagna è particolarmente amato.

Il nome di Gianmarco è venuto fuori anche durante l’ultima puntata di Supervivientes durante un momento di sconforto di Artur Dainese, modello ucraino che viva a Milano, noto in Italia per essere stato un tentatore di Temptation Island. Finito in nomination con due persone molto famose in Spagna, il conduttore lo ha così rassicurato: “Non preoccuparti, ci sono molte persone che sono venute in Spagna completamente sconosciute e questo non è stato un impedimento al loro raggiungimento di posizioni importanti nei reality show a cui hanno partecipato. Ad esempio, chiedi ad Adara di Gianmarco”. Il riferimento è alla storia d’amore (finita malissimo) tra Adara Molinero e Gianmarco Onestini durante il Grande Hermano Vip.

Gianmarco Onestini "frena" su Luca e Ivana

Ma non è tutto. Gianmarco avrebbe rivelato che il fratello Luca è single, smentendo di fatto le voci circa un possibile ritorno di fiamma con Ivana Mrazova, con la quale ha riallacciato i rapporti durante la permanenza della modella ceca nella Casa del Grande Fratello Vip in qualità di ospite.