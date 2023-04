Il momento che i fan aspettavano con trepidazione è finalmente arrivato. Micol Incorvaia e Edoardo Tavassi, dopo quasi due settimane di lontananza, ieri si sono ritrovati. L’ex naufrago de L’Isola dei Famosi ha condiviso nelle sue Instagram stories alcuni momenti della serata trascorsa in compagnia della fidanzata: prima la cena in un ristorante e poi a casa sul divano a guardare i Goonies.

Micol, Tavassi e il van...

“Questa sera sono in un posto che ha qualcosa di particolare, vi faccio vedere…”, dice Tavassi, che poi gira la fotocamera e inquadra un van molto simile a quello che era presente nella Casa del Grande Fratello Vip, e che per Edoardo e Micol ha rappresentato il loro nido d’amore durante i lunghi mesi di permanenza nel loft di Cinecittà. “A me questo van mette un sacco di nostalgia…”, dice il fratello di Guendalina. A quel punto, Micol esce dal van ed esclama: “Amore, basta con queste stron*ate! Salta su!”.

La storia d'amore tra Micol Incorvaia e Edoardo Tavassi

La storia d’amore tra Micol Incorvaia e Edoardo Tavassi prosegue a gonfie vele. La scorsa settimana, alcuni fan degli Incorvassi si sono insospettiti circa la buona salute della loro relazione per via delle scarse testimonianze social. I due ex vipponi vivono tuttavia a distanza, tra Roma e Milano, e dunque può succedere che i momenti insieme scarseggino. Prendendo spunto dalle frequenti domande sul tema, Micol ne ha approfittato per chiarire la questione: “Il fatto che io non sia presente dal punto di vista ‘social' non significa che io non lo sia nel mio privato. Ci sono momenti di tenerezza, dei momenti di privato, che in quanto tali non vanno per me necessariamente condivisi. Il fatto che io non vada a sciorinare con tutti quanti quanto sia innamorata e quanto sia bella la mia storia d'amore non toglie che io sono realmente innamorata. E che sia davvero stupenda la storia che sto vivendo. Non mi aspettavo di trovare una persona del genere nella casa, ma mai nella vita, figuriamoci al Grande Fratello. Non vedo l’ora di andare avanti e riuscire a collezionare ancora più momenti e a vivere sempre più cose della vita reale".

Anche Tavassi, di recente, si è esposto sulla sua relazione, mettendo a tacere ogni ipotesi di rottura con Micol e rivelando, al contrario, di avere importanti progetti in cantiere. “Mi piace avere Micol in casa, stiamo facendo tutte le cose che sognavo di fare una volta finito il programma. Mi sto godendo tutte le cose che lì dentro ci mancavano, con lei”. Edoardo, inoltre, ha già avuto modo di conoscere la famiglia Incorvaia: "Paolo è una persona squisita, con Clizia sono meravigliosi. Paolo è gentile, simpatico, è una bella persona, Clizia uguale. Totò (il padre di Micol, ndr) mi vuole bene, alla festa mi abbracciava, ci siamo fatti gli auguri a Pasqua, non vedo l'ora di vederli. Micol viene da una famiglia composta da bravissime persone. La mamma di Micol vince su tutti, è un tornado. Fa ridere, è simpaticissima".