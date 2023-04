La scorsa settimana fecero discutere alcune affermazioni di Micol Incorvaia, che durante alcune Instagram stories si lamentava del fatto che il corriere Amazon l’avesse svegliata alle 9,30 per consegnarle un pacco. “Sono sconvolta per essermi svegliata così presto, perché il corriere di Amazon ha deciso di suonare alle 9,30. Così mi ha obbligata a scendere dal letto e a perdere il sonno”.

La frase dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip, a proposito del fatta di essersi svegliata “così presto” (alle 9,30 del mattino la stragrande maggioranza di adulti e bambini è già sveglia da un pezzo) ha scatenato un’infinità di polemiche sui social, anche se poi la sorella di Clizia ha spiegato che, dopo i lunghi mesi di permanenza nella Casa di Cinecittà, non aveva ancora ripreso i ritmi che scandiscono la vita “reale”. “Sapete, non ho ancora ripreso i ritmi della vita normale da quando sono uscita dalla Casa, quindi non è che me la sto vivendo proprio benissimo. Voi non sapete che io ho abbandonato casa mia per 5 mesi e in questi 5 mesi ho perso anche il controllo della mia stanza che adesso è diventata un deposito. Quindi passerò i prossimi giorni a sistemare quel delirio che adesso ho ancora il coraggio di chiamare stanza. Vi dico soltanto che sembra sia scoppiata una bomba”, le parole dell’ex vippona.

Fiorello prende in giro Micol Incorvaia a Viva Rai 2

Fiorello, nel corso di Viva Rai 2, ha deciso di tornare nuovamente sull’argomento, mostrando un articolo de Il Messaggero: “Voglio che sia il pubblico a leggere la notizia. La mettete a tutto schermo?”, chiede il conduttore alla regia. “Io sono veramente senza parole…”. “Il corriere ha suonato alle 9,30. Mi ha svegliata e obbligata a scendere dal letto. Sono sconvolta”, il virgolettato di Micol letto da Fiorello. A quel punto, dopo un breve silenzio, e con in sottofondo una base musicale “apocalittica”, tutti i presenti iniziano a ridere a crepapelle. “Voglio stare così per trenta secondi!", esclama il padrone di casa, che poi aggiunge: “Sto pensando a Micol Incorvaia… Ci dispiace per te, non si fa. Io spero che il corriere sia stato arrestato subito. Io spero che il corriere sia stato radiato dall’Albo dei corrieri, perché alle 9,30 tu non puoi svegliare una povera…. Che lavoro fa? Ex concorrente del Grande Fratello Vip. Perché lei è vip. Sai perché è vip? Non lo so perché è vip! Perché credo sia la sorella di un’altra Incorvaia che sta con il figlio di Eleonora Giorgi, quindi parte tutto da Eleonora Giorgi. Il ‘vippismo’ parte da Eleonora Giorgi che si è sposata con Massimo Ciavarro, ha fatto un figlio il quale che si è fidanzato con un’altra Incorvaia che è l’ex del cantante de Le Vibrazioni. Quindi noi volevamo esprimere cordoglio e solidarietà…”.