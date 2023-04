Che fine ha fatto Romina Carrisi? La figlia di Al Bano e Romina Power è “sparita” da Oggi è un altro giorno, talk show di Rai 1 condotto da Serena Bortone. Ma con un cinguettio su Twitter, “l’affetto stabile” del programma pomeridiano della prima rete ha rotto il silenzio dietro al quale si era trincerata subito dopo aver pubblicato un tweet polemico legato proprio gli autori.

Romina Carrisi "sparita" da Oggi è un altro giorno

Da due settimane Romina Jr è assente dagli studi di Oggi è un altro giorno. La Carrisi è sparita dopo aver polemizzato con gli autori del programma in merito al suo ruolo nella trasmissione condotta da Serena Bortone. “Ma esattamente la figlia di Al Bano, pagata da noi, cosa sta a fare lì? La mummia?”, aveva twittato in maniera provocatoria un utente, puntando il mirino sul ruolo degli “affetti stabili” nel talk show. Ma invece di abbozzare, Romina aveva contestato apertamente la scelta degli autori di relegare a un ruolo marginale gli ospiti fissi come lei: “Sono perfettamente d'accordo con te. Girerò il tweet ai capi autori. Sono loro che decidono cosa fanno gli affetti stabili in puntata, non noi. Vorrei che questo fosse chiaro. Purtroppo, se provo a prendere l'iniziativa vengo bloccata”. E, ovviamente, la polemica è divampata sui social.

Romina Carrisi rompe il silenzio

In seguito al tweet polemico, Romina Carrisi è sparita dal programma, circostanza che ha fatto esplodere un vero e proprio caso. “Che fine ha fatto Romina? E’ sparita come Memo Remigi!”, ha ironizzato Dagospia puntando l’attenzione sulla strana sparizione della Carrisi dal programma di Rai 1. Sul web si sono rincorse una serie di ipotesi, fino a quando la diretta interessata non si è decisa a intervenire, rompendo il silenzio dietro al quale si era trincerata da due settimane. "Datemi il tempo di risolvere l'ultimo caso e torno prestissimo alla base centrale di Oggi è un altro giorno", ha scritto Romina su Twitter, rassicurando i suoi follower su un imminente ritorno tra gli "affetti stabili" di Serena Bortone.