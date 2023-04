La storia d’amore tra Lavinia Mauro e Alessio Corvino prosegue a gonfie vele dopo il loro percorso a Uomini e Donne. Dopo quasi un mese dalla scelta, trasmessa lo scorso 4 aprile, l’ex corteggiatore ha raccontato il primo mese insieme alla fidanzata.

Alessio Corvino, come procede la storia con Lavinia Mauro

Alessio Corvino si è divertito a rispondere alle curiosità dei fan che lo seguono. L’ex corteggiatore ha raccontato della love story che sta vivendo con Lavinia Mauro: “Sta andando tutto benissimo. Progetti tanti, idee troppe, e dobbiamo trovare il tempo per far coincidere tutto. Ci stiamo trovando benissimo, è tutta un'altra cosa rispetto al programma, ci stiamo scoprendo molto, conoscendo passo dopo passo. È stata una sorpresa, sotto tanti punti di vista, in maniera positiva. Sono molto felice”.

La puntata della scelta di Lavinia Mauro è andata in onda lo scorso 4 aprile. L’ex tronista, dopo un percorso nel dating show di Canale 5 durato circa sette mesi, ha deciso di abbandonare il programma con Alessio Corvino. “Abbiamo litigato tanto, ma tutte le volte avevo paura di perderti e non riuscivo a starti lontano. Sei stata quella persona che dopo tanti anni è riuscita a farmi provare emozioni tanto forti. Fin da quanto ero piccola ho sempre sognato la favola e oggi posso dirti che la mia favola sei tu”, le parole di Lavinia in studio prima di ricevere il sì di Alessio.