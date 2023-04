Il Grande Fratello tornerà in tv il prossimo settembre, e negli ultimi giorni sono state lanciate diverse indiscrezioni sul futuro del reality show. A partire dalla durata (più breve) per passare ad una sorta di ritorno alle origini (versione Nip).

Alfonso Signorini, rispondendo alle curiosità dei follower su Instagram, ha fatto sapere che non ha ancora iniziato le riunioni per la prossima edizione del GF, ma che terrà aggiornati i telespettatori. E sulla possibilità che si possa tornare, almeno in parte, al coinvolgimento di persone comuni, il conduttore ha detto che “riferirà a chi di dovere”.

Sempre per quanto riguarda la questione inerente la nuova edizione del Grande Fratello, qualcuno ha suggerito a Signorini una durata del reality che non vada oltre i quattro mesi, in modo da preservare la “salute mentale dei concorrenti”. Alfonso ci ha tenuto ad aggiungere: “E anche la mia”.

Insomma, nulla è ancora deciso, ma non è da escludere che possano esserci importanti cambiamenti. L’unica certezza è che il reality di Canale 5 sarà condotto nuovamente da Alfonso Signorini.

Il punto della situazione secondoi TvBlog, Davide Maggio e Dagospia

Il punto della situazione secondo TVBlog: Conduzione affidata ad Alfonso Signorini; durata più breve (massimo quattro mesi); doppio appuntamento settimanale; cast di vip con alcuni nip.

Il punto della situazione secondo Davide Maggio: conduzione affidata ad Alfonso Signorini; cast di nip impreziosito da un po’ di vip di alto profilo. “L’idea sarebbe comunque di avere all’interno della casa dei Vip. Pochissimi nomi – ne basterebbero quattro – ma di alto profilo”.

Il punto della situazione secondo Dagospia: conduzione affidata ad Alfonso Signorini; durata più breve (massimo quattro mesi); raddoppio settimanale ridotto o eliminato; cast di nip per questioni di budget e per la volontà di ritornare al passato.