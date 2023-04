E’ di circa un’ora fa la notizia della nascita di Ginevra, primogenita di Vittoria Deganello e Alessandro Murgia. Ad annunciarlo l’ex volto di Uomini e Donne attraverso un dolcissimo post su Instagram: “Ginevra 25/04/23! Non vedo l’ora di vivere la mia vita insieme a te”.

Vittoria Deganello, dopo un breve flirt con Alessandro Murgia, ha rivelato di essere in dolce attesa e di aspettare una figlia dal calciatore. Con il passare del tempo, l’ex corteggiatrice del dating show di Maria De Filippi ha raccontato passo dopo passo la sua gravidanza, che ha affrontato da sola dopo la rottura con il fratello di Nicole Murgia.

Le parole di Nicole Murgia

Proprio l’ex concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip, pochi minuti fa, in una story su Instagram, ha risposto in maniera piuttosto stizzita a coloro che le scrivevano della nascita della nipotina. “Vorrei semplicemente dire a tutti quelli che continuano a mandarmi messaggi dicendomi che è nata Ginevra, che ovviamente lo so. Anche perché, vorrei ricordarvi, è la figlia di mio fratello, e mio fratello si trova in ospedale ovviamente, perché è il papà… Quindi non ho nient’altro da aggiungere riguardo questa cosa, non ho bisogno di teatrini social, sono inutili per me in questo momento. Ci sono dei bambini di mezzo, vi ricordo che ci sono altri bambini di mezzo e altre famiglie di mezzo, quindi bisognerebbe avere il tatto e la delicatezza nell’affrontare certe situazioni. Certe cose vanno fatte in privato e continuerò a farle in privato come ho sempre fatto”.