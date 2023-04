Vittoria Deganello è diventata mamma. L’ex volto di Uomini e Donne ha pubblicato su Instagram due immagini che la vedono intenta ad abbracciare la sua bambina, a cui ha dato il nome di Ginevra.

“Non vedo l’ora di vivere la mia vita insieme a te”, scrive Vittoria Deganello annunciando la nascita della sua bambina, che stringe tra le braccia mentre è avvolta in una copertina rosa. La Deganello era disposta a fare qualsiasi cosa pur di garantire il meglio alla creatura che portava in grembo, nonostante le difficoltà e le sofferenze dovute alla fine della storia con Alessandro Murgia, padre della piccola e fratello dell’ex vippona Nicole. Il calciatore, pur avendo dichiarato sin dall’inizio della gravidanza che si sarebbe preso cura di sua figlia, non ha mai avuto ripensamenti in merito all’idea di poter riprovare a costruire un rapporto con l’ex compagna. Vittoria, dunque, ha affrontato tutto il percorso da sola, senza però mai abbattersi.