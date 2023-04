Luca Vezil, ex storico fidanzato di Valentina Ferragni, conduce Are You The One Italia (disponibile su Paramount+). L’influencer ligure ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera, durante la quale, tra l’altro ha svelato alcuni retroscena sui Ferragnez.

“Non avevo mai neanche pensato di diventare un conduttore: quando mi hanno proposto di fare questo salto non mi sentivo preparato. Per convincermi mi hanno detto che non era niente di più di quello che facevo normalmente, ogni giorno, solo che questa volta avrei avuto qualcuno che mi guidava, un canovaccio”.

"I Ferragnez? Un'accademia militaresca"

Vezil, poi, spiega di non essersi mai reso di protagonista di cavolate sui social: “Vengo da una scuola molto rodata, quella della famiglia Ferragni. Un'accademia, per certi versi anche piuttosto militaresca: sanno bene dove spingersi e dove invece non è il caso. Sui social c'è la tendenza ad appropriarsi degli argomenti di cui tutti parlano, ecco io ho capito che non si fa. Parlo solo di quello in cui credo. C'è sempre stato chi mi diceva che ero solo il fidanzato di... o il fidanzato della sorella di... o anche il fidanzato della sorella della moglie di... e via così, fino alla quinta generazione. In realtà io e Valentina ci siamo fidanzati quando Chiara stava iniziando a usare i social e io, confesso, non sapevo proprio chi fosse. Sono stato io a convincere Vale a usare i social: lei era un po' restia perché lo faceva già sua sorella. Aveva 20 anni, io 21 e con molta leggerezza abbiamo iniziato a pubblicare”.

Ma per Luca Vezil non tutto ha un prezzo: “Mi è stato offerto parecchio per raccontare la fine della mia storia, ad esempio: non lo farò mai”.