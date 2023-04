La storia d’amore tra Hande Erçel e Kerem Bürsin è giunta ai titoli di coda ormai da più di un anno. Le due star turche, celebri nel mondo grazie alla fiction Love is in the air, trasmessa in oltre ottanta Paesi, si sono detti addio dopo una relazione durata circa dodici mesi, e che ha appassionato milioni di fan in tutto il mondo.

In questi mesi, gli HanKer, i fan della coppia, non hanno mai smesso di sperare che tra i due potesse esserci un ritorno di fiamma ma, alla fine, entrambi hanno intrapreso strade differenti. Hande si è imbarcata in una nuova relazione con Hakan Sabanci, importante uomo d’affari turco, nonché Presidente del Consiglio di Amministrazione di Densa Denizcilik Holding, colosso del settore marittimo che vanta gigantesca flotta composta da ventuno navi. Kerem, invece, risulta attualmente single, ed è impegnato anima e corpo in diversi progetti lavorativi.

"Kerem ha tradito Hande. E lei ha tradito lui"

A distanza di poco più di un anno dalla rottura, emergono però clamorosi retroscena sulla fine della storia d’amore tra l’attrice e l’ex fidanzato. A portarli alla luce l’Investigatore social Alessandro Rosica, esperto di gossip turco. Ecco cos’ha rivelato in un lungo post sul suo profilo Instagram: “Hanno fatto sognare milioni di persone in tutto il mondo, questa volta nessun contratto finto, stiamo parlando degli attori turchi Kerem Bürsin e Hande Erçel. Per quasi mezzo anno è stato tutto rose e fiori, finché Kerem ha cominciato a tradire ripetutamente Hande… Solo ciò che non si fa non si sa e dopo qualche mese Hande inizia a sospettare qualcosa. I due litigano pesantemente e alla fine dopo tante sfuriate, Kerem ammette tutto. L’attore turco, pentito, decide di riprovare a sanare le ferite di una fine già annunciata nonostante tutto il mondo credeva fosse una coppia perfetta). I due ci riprovano, ma dopo qualche mese arriva l’ennesimo colpo di scena: Hande si sente sempre più trascurata e inizia a tradire ripetutamente Kerem, tradimento che porterà ad un inevitabile fine. Infatti, l’attore turco è su tutte le furie e lascerà la bella e brava Hande. Della serie io posso e tu no…. Ad oggi loro due cosa sono? Come vi dissi già mesi fa, Kerem e Hande non sono più niente, hanno voltato pagina e ognuno si è rifatto una nuova vita, si odiano tantissimo, hanno anche tolto tutte le foto che li ritraevano insieme e si sono bloccati ovunque. Queste fonti ufficiali e sicure le ho avuto da chi non ha mai sbagliato un colpo in Turchia e lavora con me a questi scoop. È davvero un peccato vedere tanta bellezza e amore dissolversi così velocemente”.