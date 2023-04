Oriana Marzoli, terminata l’esperienza al Grande Fratello Vip, è stata una dei pochi ex vipponi a fare serate in discoteca. Per la modella venezuelana, però, è arrivato il momento di salutare l’Italia per tornare in Spagna, in quanto inizierà una nuova avventura a Telecinco. Infatti, stando a quanto riportato dai colleghi di Biccy.it, la “reina” è stata contattata per diventare opinionista di Terra de Nadie (Supervivientes). Nel comunicato di Mediaset Espana Comunicaciòn, è stato citato anche Daniele Dal Moro, che ha accompagnato la fidanzata a Madrid.

Oriana Marzoli torna in Spagna. Sarà opinionista di Supervivientes

“La finalista del Grande Fratello VIP lascerà l’Italia per tornare a Madrid con il suo nuovo fidanzato, Daniele Dal Moro. L’ex gieffina ha annunciato, emozionata, che riprenderà il suo incarico di opinionista in ‘Supervivientes’. I fan dell’ex tronista di ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ sono entusiasti di rivederla in televisione in Spagna. La Marzoli ha sbancato in Italia con la sua partecipazione al ‘Grande Fratello VIP’, dove è stata finalista e ha ritrovato l’amore con l’imprenditore Daniele dal Moro. Ha passato cinque mesi nel reality italiano ed è stata amata dal pubblico. Dopo la sua partenza dal reality, l’influencer ha girato il paese del Mediterraneo con il suo fidanzato, ma ora ha annunciato il suo ritorno in Spagna”.

“Domani vado a Madrid (oggi per chi legge, ndr)”, ha esordito Oriana Marzoli nelle sue storie Instagram. “Adesso riprenderà la sua agenda professionale nel nostro Paese e sarà presente sul set di ‘Supervivientes’ per dare la sua opinione su tutte le trame di questa edizione”.

“Ci vediamo di nuovo a Supervivientes", ha annunciato con un grande sorriso e molto entusiasta dell’idea, Oriana, che ha partecipato a questo stesso programma nelle precedenti edizioni come opinionista e che, addirittura, è diventata una concorrente nell’edizione 2014. I suoi follower sono stati felicissimi di apprendere la notizia, perché non vedevano l’ora di rivederla sulla televisione spagnola dopo la sua avventura italiana”.