Micol Incorvaia costretta a fare i conti con gli attacchi degli haters. L’ex concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip ha risposto ad alcuni quesiti decisamente provocatori dopo aver aperto un box domande su Instagram.

La replica di Micol Incorvaia

Durante i mesi di permanenza nella Casa di Cinecittà, la fidanzata di Edoardo Tavassi è stata spesso accusata da diversi utenti di non lavarsi i capelli e di usare la cipria per metterli a posto. La sorella di Clizia ha voluto replicare a questa voce: “Solitamente non rispondo a queste domande ma visto che si è diffuso questo falso mito riguardante il mio lavarmi i capelli con la cipria… Chi seguiva il Grande Fratello Vip sa bene che io i capelli li lavavo, eccome. Il punto è che probabilmente non mi si vedeva molto fare la doccia perché facevo principalmente la vasca. La cipria è vero che ogni tanto la mettevo ma, avendo dei capelli grassi, quindi significa che dopo un giorno me li sentivo già sporchi, ogni tanto andavo a tamponare con la cipria, ok? Non era la tecnica di lavaggio dei miei capelli”.

Eccola, dunque, la risposta di Micol Incorvaia alle critiche decisamente prive di fondamento. L’ex vippona preferiva farsi il bagno in vasca piuttosto per la doccia, e per quanto riguarda la cipria, invece, avendo i capelli grassi, li sentiva sporchi e andava a tamponare con questo prodotto.