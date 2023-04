Micol Incorvaia è senza dubbio una delle ex concorrenti dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip più amate e seguite sui social. Durante i lunghi mesi di “reclusione” nella Casa di Cinecittà, la sorella di Clizia ha intrapreso una relazione con Edoardo Tavassi, e tra i due le cose procedono a gonfie vele.

Ieri, Micol ha deciso di aprire un box domande su Instagram per rispondere alle curiosità dei follower. Tantissimi gli argomenti trattati dall’ex gieffina: dalla sua esperienza nel reality di Canale 5 alla storia d’amore con l’ex naufrago de L’Isola dei Famosi.

L'esperienza di Micol Incorvaia al Gf Vip

“Fuori da questa esperienza mi porto tutti gli Spartani, schierati e non, e soprattutto il mio Dodino. In questo modo rispondo ad alcune domande che mi avete fatto sulle OMG: ci sentiamo, se non tutti i giorni, praticamente quasi. Ultimamente ho avuto qualche impegno in più ma non temete, torneremo e ci riuniremo. E’ stata un’esperienza assolutamente al di sopra di ogni aspettativa, non soltanto per quello che ho vissuto ma per quando realmente sono cresciuta, per quanto ho imparato di me stessa e degli altri. E’ una roba che se non la vivi non riesci a capire, è un’esperienza davvero unica. Nel senso che si fa una volta e poi il più delle volte non si può rifare, a meno che ti non sia così fortunato da essere richiamato per partecipare. E poi quello che crei: i legami che crei lì dentro”.

Micol Incorvaia ha poi replicato a chi ha insinuato che lei non sia realmente interessata a Edoardo Tavassi: “Il fatto che io non sia presente dal punto di vista ‘social’ non significa che io non lo sia nel mio privato. Sono sempre stata una persona molto rispettosa della propria intimità e di quelli altrui. Ci sono momenti di tenerezza, dei momenti di privato, che in quanto tali non vanno per me necessariamente condivisi. E il fatto che io non vada a sciorinare con tutti quanto sia innamorata e quanto sia bella la mia storia, non toglie che io sia realmente innamorata. E che sia davvero stupenda la storia che sto vivendo”.

Stoccata ai Donnalisi?

Infine, Micol ha lanciato quella che sembrerebbe essere una stoccata nei confronti di Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria: “Ognuno gestisce la propria storia come vuole. C’è chi preferisce ricordare continuamente ai follower quanto è innamorato e impiega gran parte del proprio tempo a immortalare limoni e palpate e chi invece decide di godersi i momenti di dolcezza in privato”.