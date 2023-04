Soleil Sorge è stata una delle concorrenti più amate della sesta edizione del Grande Fratello Vip. La partecipazione al reality show di Canale 5 ha fatto spiccare il volo alla sua carriera televisiva, e oggi è una degli ex vipponi maggiormente sulla cresta dell’onda.

Alfonso Signorini l’ha scelta, insieme a Pierpaolo Pretelli, per condurre il Gf Vip Party, per poi prendere il posto di Sonia Bruganelli quando quest’ultima si è assentata dal reality per le vacanze natalizie. Prima ancora, Barbara D’Urso l’ha voluta a La Pupa e il Secchone Show in qualità di opinionista.

Sulla sua vita privata, Soleil Sorge ha sempre preferito mantenere un profilo basso. L’influencer italo-statunitense è legata sentimentalmente da più di un anno all’imprenditore siciliano Carlo Domingo. E di recente ha commentato le indiscrezioni circa una presunta la fine della relazione con il compagno.

Soleil Sorge: "Mi ritengo single..."

“Ho scelto di mantenere questo aspetto della vita privato, perché non sono mai stata al cento per cento certa che quello sia l’uomo della mia vita. È una persona che ho amato molto, di cui mi sono innamorata, che però è alla prova e nella mia vita io non sono più pronta ad aprirmi, a dichiarare l’amore e a preoccuparmene. Io ti prometto che nel momento in cui sarò certa al 100% di una persona con cui vorrò passare il resto della mia vita, te la porterò qui. Carlo è una persona che tuttora fa parte della mia vita. Tutto continua e va alla stragrande, solo non ho interesse e voglia di parlarne. Se sono single? Finché non vedo anelli sulle dita mi considero single”.