Daniele Dal Moro è stato senza dubbio uno dei protagonisti indiscussi della settima edizione del Grande Fratello Vip. La sua storia con Oriana Marzoli, nonostante gli alti e bassi che si sono verificati durante la permanenza nella Casa di Cinecittà, prosegue a gonfie vele, e da quando è terminato il reality show di Canale 5, i due sono praticamente inseparabili.

L’ex tronista e la modella venezuelana si mostra sempre insieme sui social, ma negli ultimi giorni la “reina” ha avuto modo di passare del tempo con altri due Spartani: Giaele De Donà e Alberto De Pisis, e in molti si sono chiesti come mai Daniele non fosse presente alla reunion.

Dal Moro, dopo aver appreso dei rumors sulla presunta crisi con Oriana, ha deciso di mettere le cose in chiaro in alcune Instagram stories: “Partendo dal presupposto che è da stamattina, non si sa perché, che leggo le più grandi st***zate che l’uomo abbia mai creato, martedì vado a Madrid con bebè, quindi finitela di ca**re il ca**o. Grazie”. Ma non solo. Un utente su Instagram gli ha fatto notare che è “diventato social”, e Daniele Dal Moro ha risposto in maniera piuttosto piccata: “Ci sto provando, testa di min**ia!”.