Il Grande Fratello Vip è ormai andata in archivio da alcune settimane, ma nonostante ciò la parola fine alle polemiche è ancora ben lontana dall’essere messa. Nikita Pelizon, ospite di Sophie Codegoni a Casa Chi, si è espressa in merito ad una delle coppie più amate di questa edizione, quella formata da Micol Incorvaia e Edoardo Tavassi.

“Riguardo Tavassi e Micol ti dico, inizialmente io ho visto un sacco di complicità tra di loro. Quindi, il fatto che Micol si sia lasciata andare, che si siano conosciuti e trovati molto bene, mi ha fatto piacere, sono contenta per loro. Per il resto non mi sento di dire niente perché solo loro sanno quello che provano e se è una cosa sincera oppure no. lo personalmente vedo negli occhi di Micol uno sguardo molto perso quando guarda Tavassi e Tavassi... beh, solo lui sa quello che prova per lei”. Dalle parole dell’ex vippona traspare dunque un pizzico di scetticismo.

Nikita Pelizon si è espressa anche in merito agli Oriele, la coppia formata da Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro: “Loro due sono veramente bellini, mi piace come sono quando sono insieme. Penso che inizialmente Oriana si sia avvicinata a Daniele per un "fattore di conquista" ma che, poi, il sentimento sia cresciuto sempre di più”.