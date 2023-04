Nuova reunion degli Spartani dopo la conclusione del Grande Fratello Vip. Oriana Marzoli, Alberto De Pisis, Micol Incorvaia, Giaele De Donà e il marito Bradford Beck, si sono incontrati a Milano per trascorrere insieme una serata all’insegna del divertimento e della spensieratezza. Assenti Daniele Dal Moro, che è rimasto a Verona ma che si è collegato in videochiamata con il resto della “comitiva”, ed Edoardo Tavassi. Decisamente “on fire” il marito di Giaele, parso particolarmente su di giri: in un video diventato virale su Twitter, l’imprenditore statunitense, scortato da un bodyguard, cammina in strada, palesemente “brillo”, mentre si appoggia ad Alberto De Pisis.

E’ già la seconda reunion spartana dopo la finalissima del Gf Vip: la prima aveva avuto luogo sempre a Milano (erano presenti anche Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli). Poi, gli ex vipponi si sono incontrati a Roma ad un party per celebrare la fine del reality show condotto da Alfonso Signorini. Oriana Marzoli si trovava nel capoluogo meneghino già da alcuni giorni: nelle stories su Instagram, la modella venezuelana era in compagnia di Giaele De Donà mentre erano intente a fare shopping. A tal riguardo, la “reina”, nella giornata di ieri, ha svelato che finalmente, dopo oltre due settimane, le stavano per restituire la valigia con gli indumenti che utilizzava nella Casa di Cinecittà. “Dopo tre settimane finalmente riavrò i miei vestiti e non mi vedrete più con le stesse cose. Metto sempre le stesse cose, ora mi arrivano i vestiti che ho lasciato in Casa, almeno mi cambio”, le parole dell’ex vippona.

Il prossimo martedì, Oriana tornerà a Madrid per riabbracciare famiglia e amici. Con lei ci sarà anche Daniele Dal Moro il quale, durante alcune stories polemiche, ha annunciato che accompagnerà la fidanzata in Spagna.