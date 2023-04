La storia d’amore tra Micol Incorvaia e Edoardo Tavassi procede a gonfie vele. La coppia, nata durante la settima edizione del Grande Fratello Vip, è seguitissima e amatissima sui social, con il loro fandom, gli Incorvassi, che segue ogni mossa dei due ex vipponi.

Inseparabili i primissimi giorni dopo la conclusione del reality show condotto da Alfonso Signorini, Micol e Edoardo hanno dovuto inevitabilmente separarsi in quanto la sorella di Clizia è dovuta rientrare a Milano per sistemare casa, dalla quale mancava da oltre cinque mesi. “Voi non sapete che io ho abbandonato casa mia per 5 mesi e in questi 5 mesi ho perso anche il controllo della mia stanza che adesso è diventata un deposito. Quindi passerò i prossimi giorni a sistemare quel delirio che adesso ho ancora il coraggio di chiamare stanza. Vi dico soltanto che sembra sia scoppiata una bomba”, le parole della Incorvaia in alcune stories su Instagram.

Edoardo Tavassi, invece, rispondendo alle curiosità dei follower, alla domanda su quando avrebbe rivisto la fidanzata, ha svelato: “Quando si sbriga a mettere a posto casa. Tanto non resiste, che deve fare a Milano? Le dò tempo due settimane e viene qui a Roma”.

Nel frattempo, è di poche ora fa la dedica che Micol Incorvaia ha riservato al fidanzato. I due appaiono in uno screenshot di una videochiamata, e l’ex vippona, tagganto Tavassi, gli ha dedicato parole cariche di romanticismo: “Missing my baby”, ovvero “Mi manca il mio bambino”.