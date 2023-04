Nelle ultime ore si è abbattuta una vera e propria bufera su Micol Incorvaia. L’influencer, reduce dall’esperienza al Grande Fratello Vip, durante la quale ha intrapreso una relazione con Edoardo Tavassi, ha comunicato ai suoi follower su Instagram lo “choc” per essersi alzata alle 9,30 del mattino. “Sono sconvolta per essermi svegliata così presto, perché il corriere di Amazon ha deciso di suonare alle 9,30. Così mi ha obbligata a scendere dal letto e a perdere il sonno”.

Micol: "Non ho ancora ripreso i ritmi della vita normale..."

La frase di Micol, a proposito del fatto di essersi svegliata “così presto” (alle 9,30 del mattino, la stragrande maggioranza di adulti e bambini è già sveglia da un pezzo) va analizzata anche alla luce dei sei mesi vissuti dalla sorella di Clizia nella Casa di Cinecittà, in un ambiente che prevede ritmi di vita completamente diversi da quelli che scandiscono la vita “reale”. Ed infatti, a tal proposito la Incorvaia dice: “Sapete, non ho ancora ripreso i ritmi della vita normale da quando sono uscita dalla Casa, quindi non è che me la sto vivendo proprio benissimo. Voi non sapete che io ho abbandonato casa mia per 5 mesi e in questi 5 mesi ho perso anche il controllo della mia stanza che adesso è diventata un deposito. Quindi passerò i prossimi giorni a sistemare quel delirio che adesso ho ancora il coraggio di chiamare stanza. Vi dico soltanto che sembra sia scoppiata una bomba”.

Bufera su Micol Incorvaia

Sebbene le affermazioni di Micol possano essere “giustificabili”, come scritto in precedenza, per la disabitudine a determinati ritmi dopo i lunghi mesi di permanenza della Casa del Gf Vip, oppure in chiave ironica, sui social si è scatenata una vera e propria rivolta. Tantissimi gli utenti che si sono scagliati contro l’ex vippona, rea di aver offeso la categoria dei fattorini e di coloro che si alzano presto al mattino per andare a lavorare. Sulla questione è intervenuto anche un altro ex gieffino, quel Tommaso Zorzi vincitore della quita edizione del reality di Canale 5. Il conduttore televisivo ha condiviso in una story su Instagram proprio l’articolo dei colleghi di Biccy.it relativo alla Incorvaia, e ha commentato con un secco: “Amo”. Quella di Zorzi è una frecciatina, oppure ha voluto fare dell'ironia?