Oriana Marzoli continua a far parlare di sé. La modella venezuelana, una delle protagoniste assolute della settima edizione del Grande Fratello Vip, è riuscita a conquistare il cuore degli utenti social, che seguono sempre con grande attenzione ogni suo movimento. La “reina” si sta godendo la relazione con Daniele Dal Moro, e lunedì prossimo lascerà l’Italia dopo quasi sette mesi per tornare a Madrid e riabbracciare familiari e amici.

La stoccata ad Antonella Fiordelisi

Oriana ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Mio, e nel corso della chiacchierata ha anche lanciato una stoccata ad Antonella Fiordelisi, sua acerrima nemica tra le mura della Casa di Cinecittà. Interrogata sulla possibilità di riallacciare i rapporti con l’infuencer campana, Oriana è stata piuttosto chiara: “No, sono una persona coerente dentro e fuori la Casa. Se non vado d’accordo con una persona nella Casa per me è impossibile andare d’accordo fuori, perché non sono una che finge”.

In molti si chiedono come stiano le cose tra Oriana e Edoardo Donnamaria, che all’interno della Casa avevano instaurato un bel legame, tanto che erano entrambi componenti della fazione degli Spartani. Tuttavia, una volta concluso il reality, lo speaker radiofonico ha di fatto tagliato i ponti con i suoi ormai ex alleati. Commentando la relazione tra Antonella e Edoardo, Oriana ha dichiarato: “Non ho interesse verso la loro storia, ognuno è libero di scegliere con chi stare ed auguro ad entrambi la felicità”.