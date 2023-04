Oriana Marzoli, senza dubbio una delle protagoniste della settima edizione del Grande Fratello Vip, ha rilasciato un’intervista al settimanale Mio, svelando i motivi che l’hanno spinta a partecipare al reality show di Canale 5. “Ho sempre amato i reality e ho partecipato a diversi programmi in America Latina e Spagna. La televisione è un mondo che mi ha sempre affascinato, e l’Italia per me era un Paese nuovo, mi ha fatto sentire benvoluta e apprezzata”.

L'esperienza al Grande Fratello Vip

La modella venezuelana ha poi svelato quali sono stati i momenti più belli e quelli, invece, più difficili: “Tutto il periodo che ho trascorso in Casa è stato un insieme di emozioni che non dimenticherò mai: ho conosciuto molte persone che ora reputo miei amici o qualcosa di più. Sicuramente, uno dei momenti più belli, forse anche perché inaspettato è stato essere nominata prima finalista. Questo significava essere riuscita a farmi comprendere in un Paese dove non ero conosciuta, e davvero non mi aspettavo tutto questo affetto dal pubblico. Verso la fine del programma è stato sicuramente più complicato, perché parte delle persone con cui avevo legato e consideravo più amici erano andate in nomination o state eliminate. Siamo stati fortunati ad essere arrivati in tanti fino all’ultima puntata, però, ad esempio, l’eliminazione di Luca, con cui avevo legato molto, è stato un momento difficile. Ma già sapevo che ci saremmo rivisti fuori dalla Casa, esattamente come con Daniele”.

A proposito della vittoria di Nikita Pelizon: “Io ovviamente speravo di vincere, anche perché ero arrivata fino alla fine. Sarebbe da ipocriti dire il contrario. Quindi sì, ci ho sperato. In alternativa pensavo che avrebbe potuto vincere Edoardo Tavassi, che ha sicuramente fatto un bel percorso nel programma”.

La storia con Daniele Dal Moro

Invece, per quanto riguarda la storia con Daniele Dal Moro: “Adesso stiamo vivendo questa cosa insieme e siamo curiosi entrambi di sapere cosa accadrà. Al momento va tutto bene. Con Daniele sto molto bene, mi trasmette la calma di cui ho bisogno. Le piccole liti ci sono sempre, è normale. Ma stiamo bene”.

Oriana Marzoli, all’interno della Casa, ha avuto un rapporto burrascoso con Antonella Fiordelisi. Circa la possibilità di recuperare il rapporto di amicizia con l’influencer campana, la “reina” ha detto: “No, sono una persona coerente dentro e fuori la Casa. Se non vado d’accordo con una persona nella Casa per me è impossibile andare d’accordo fuori, perché non sono una che finge. Per quanto riguarda la storia con Edoardo Donnamaria, ognuno è libero di scegliere con chi stare, ed auguro ad entrambi la felicità”.

Temptation Island e L'Isola dei Famosi

Infine, Oriana ha parlato di una possibile partecipazione a Temptation Island e a L’Isola dei Famosi: “Non mi precludo nulla, anche se al momento non ho progetti per l’immediato futuro. Non ho ancora pensato ai miei prossimi passi in Italia, ma sicuramente mi piacerebbe continuare a lavorare in televisione”.