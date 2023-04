Edoardo Tavassi ha concluso da poche settimane la sua esperienza nella Casa del Grande Fratello Vip. Nel corso della sua permanenza nel loft di Cinecittà, l’ex naufrago de L’Isola dei Famosi ha conosciuto Micol Incorvaia, e oggi i due rappresentano una delle coppie più amate e con maggiore seguito tra quelle nate durante l’ultima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Tavassi risponde alle curiosità dei follower

Tavassi, nelle ultime ore, ha aperto un box domande su Instagram, e ha risposto alle curiosità dei follower. “Quando rivedi Micol?”, gli ha chiesgto un seguace. “Quando si sbriga a mettere a posto casa, tanto non resiste. Dove va? Ma che deve fare a Milano, gli do tempo due settimane e Micol sta a Roma, sicuro. Non può stare senza Dodino, non si può”, la risposta dell’ex vippone. “Ti sei portato via qualche oggetto dalla Casa del Gf Vip? Se sì, cosa?”, chiede un altro utente. “Ho preso la bottiglia quella che abbiamo fatto con Micol, Oriana e Luca. E poi che fai, vai al Grande Fratello e non ti freghi questi? (mostra due pezzi del confessionale, ndr) e poi il calendario”, ha svelato Edoardo. “La cosa più bella del tuo Gf Vip?”, chiede curioso un follower. Tavassi, con dolcezza, allega una foto in compagnia di Micol Incorvaia, scrivendo “E me lo chiedi?”.

Infine, un fan chiede a Tavassi quando ci sarà una reunion Incorvassi-Oriele: “Ho sentito Daniele e Oriana e ci sono varie ipotesi. Uno: andare in Trentino in un posto fighissimo che conosce Daniele e costa ottocento… mila euro all’ora, poi o andare a Verona da lui, o andare a Madrid tutti quanti insieme o andare a Gardaland che quella è la proposta mia. Comunque una di queste cose la famo”.