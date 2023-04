Oriana Marzoli, una delle protagoniste assolute della settima edizione del Grande Fratello Vip, ha annunciato sui social che il prossimo lunedì tornerà in Spagna per riabbracciare famiglia e amici. L’ex vippona, dopo aver trascorso le settimane successive alla finale del reality show di Canale 5 in Italia in compagnia di Daniele Dal Moro, rientrerà a Madrid, città in cui vive.

L'annuncio di Oriana Marzoli

“Lunedi torno a Madrid. Non vedo l’ora di vedere Coco (il suo cane, ndr), mia mamma, i miei amici, sistemare le mie cose, tornare a casa… Mi manca tantissimo Madrid, non sapete quanto. Anche perché non ho ancora le mie valigie, e sto utilizzando il trucco che avevo nella Casa. Prima di tornare in Spagna, però, farò una tappa a Milano, dove incontrerò i miei amici del Gf Vip”. La modella venezuelana annuncia dunque che ci sarà una nuova reunion con gli Spartani, dopo quella avvenuta pochi giorni dopo la conclusione del reality.

Le settimane che hanno seguito la finalissima del Gf Vip sono state molto impegnative per Oriana. L’ex vippona ha infatti si è spostata da una città all’altra per presenziare ad alcuni eventi, oltre che a fare diverse ospitate in discoteca. La scorsa settimana, la Marzoli manifestò tutta la sua frustrazione sfogandosi con i follower: “Veramente ragazzi, sono ormai sette giorni che sono uscita dalla casa del Grande Fratello ma sembra sia una vita, mi sembra siano passati tre mesi da quando sono fuori perché non mi sono mai fermata e non sono più riuscita a riposarmi. Non ce la faccio più, sono stanchissima, veramente distrutta. Vi giuro che ho bisogno di dormire. Non so quante ore ho dormito da quando sono uscita, forse otto ore in tre giorni. Sono andata di qua, di là: Roma, Verona, Milano, nelle Marche. Mamma mia sono stanca”.

Due giorni fa, stesa sul divano di casa di Daniele Dal Moro la “reina” ha raccontato di avere un problema con la pelle del viso, dovuto probabilmente allo stress eccessivo: “Ragazze io ho veramente un problema, non so cosa mi stia succedendo, oltre al brufolo sulla fronte me ne è uscito un altro qui sulla guancia e un altro sotto all'occhio. Ma perché? Non è da me questa cosa”. Anche ieri, con la mano sulla fronte e lo sguardo sofferente, Oriana ha detto: “Ho mal di testa, un’altra volta”. Magari dal prossimo lunedì, quando rientrerà a Madrid, la Marzoli potrà finalmente concedersi un po’ di riposo.