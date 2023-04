E’ diventata virale sui social una foto in cui Antonella Fiordelisi si mostra insieme ai suoi avvocati davanti al Palazzo di Giustizia di Salerno, e fiera li ringrazia: “Grazie per il lavoro svolto!”. I fan dell’influencer campana, in queste ore, si stanno chiedendo se il ringraziamento ai suoi legali “per il lavoro svolto”, si riferisca alla denuncia fatta dai suoi genitori nei confronti dell’ex fidanzato Gianluca Benincasa.

Nel corso dei lunghi mesi di permanenza della Fiordelisi nella Casa del Grande Fratello Vip, la sua ex fiamma è stato protagonista tanto quanto la fidanzata di Edoardo Donnamaria, intervenendo spessissimo sui social soprattutto contro il papà di lei, Stefano, reo di aver condizionato le scelte della figlia. Benincasa sarebbe dovuto entrare nella Casa di Cinecittà insieme agli alti tre ex (Ivana Mrazova, Martina Nasoni e Matteo Diamante), ma una denuncia per stalking piombata sulla sua testa ha di fatto impedito l’ingresso quando era già in albergo per fare la quarantena.

La denuncia per stalking a Gianluca Benincasa

Intervenuto a Casa Pipol, Gianluca aveva raccontato: “Questa cosa io l’avevo presa in considerazione, perché bene o male le denunce al Gf arrivano sempre. La madre di Antonella si è fatta firmare l’esposto in due giorni grazie alle conoscenze che ha. Non ho paura a dirlo, è la verità. Il PM quando firma l’esposto deve avere prove concrete. Io non avevo contatti con loro dal 12 ottobre. Da lì ho evitato di contattare madre e padre per una questione di delicatezza. Cosa avrebbero potuto dirmi? Non ho avuto contatti con nessuno. Sono andato un po’ contro il padre perché non mi piaceva come gestiva il profilo della figlia. Diceva che Antonella non era mai stata innamorata, quando lui sa benissimo che era innamoratissima di me. Io e Antonella avevamo litigato prima del Gf, ma tipo tre giorni, perché non sapevamo stare l’uno senza l’altra. Ragazzi, l’esposto parla di stalking, non volevo rogne. Ma chi ha dato rogna? Loro a me. Io accetto la scelta che ha fatto Il Gf. La produzione ha pensato che sarebbe stato rischioso farmi entrare, avranno pensato che entravano i carabinieri a prendersi la figlia di questi. Ovviamente mi hanno rovinato anche l’immagine. Mi dicono che sono ossessionato, uno stalker. L’unica cosa che posso fare in questo momento è dimostrare che eravamo felici io e Antonella, e anche con la sua famiglia”.

Pipol Gossip, dopo l’immagine pubblicata da Antonella Fiordelisi, ha contattato Gianluca Benincasa, che ha detto: “Il mio avvocato mi ha risposto così: ‘Non può riguardare te, non la vedi e senti da settembre’”.