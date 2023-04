Micol Incorvaia rientra nella sua casa di Milano dopo aver conclusa la sua esperienza al Grande Fratello Vip. L’ex vippona sbotta sui social e comunica ai fan cosa ha visto trovato nel suo appartamento. In alcune Instagram stories, la fidanzata di Edoardo Tavassi ha raccontato: “Sono sconvolta per essermi svegliata così presto, perché il fattorino di Amazon ha deciso di suonare alle 9,30. Così mi ha obbligata a scendere dal letto e a perdere il sonno”.

Poi, Micol Incorvaia svela com’è stato il ritorno alla vita “reale”: “Non ho ancora ripreso i ritmi della vita normale da quando sono uscita dalla Casa, quindi non è che me la sto vivendo proprio benissimo. Ma, contro ogni aspettativa, la sorella di Clizia ringrazia quel fattorino: “Lo ringrazio, perché oggi mi aspetta una lunga giornata di m*rda!”.

Infine, Micol racconta come ha ritrovato casa sua dopo cinque mesi: “Voi non sapete che io ho abbandonato casa mia per cinque mesi, e in questi cinque mesi ho perso anche il controllo della mia stanza che adesso è diventata un deposito. Quindi passerò i prossimi giorni a sistemare quel delirio che adesso ho ancora il coraggio di chiamare stanza. Vi dico soltanto che sembra sia scoppiata una bomba”.