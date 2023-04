Il Grande Fratello Vip è andato in archivio da ormai due settimane, ma nonostante ciò non sembrano volersi arrestare le polemiche tra gli ex vipponi. Questa volta a rendersi protagonista è stata Nikita Pelizon, attraverso un like ad un tweet che ha scatenato la bufera sui social.

Like di Nikita ad un tweet contro Onestini

Nello specifico, l’influencer triestina ha apprezzato un post contro Luca Onestini, che mette in guardia Ivana Mrazova dall'ex tronista: “Miss collutorio quando capirà che disonesto la usa solo per i suoi scopi sarà troppo tardi. A lui interessano solo i like e i follower, falso come mai. Una m*rda di uomo”. Come era lecito aspettarsi, il like di Nikita ha suscitato un’infinità di polemiche sui social in quanto, com’è noto, la vincitrice del Gf Vip 7 non ha mai nascosto di provare interesse per Luca Onestini, che lo scorso weekend si è mostrato sui social con Ivana Mrazova, con la quale ha avuto una storia d’amore durata circa quattro anni.

Onestini, già nella Casa di Cinecittà, aveva ripensato alla sua storia con la modella di origini ceche: “Io a lei ci penso tanto. Penso anche sia stato tutto giusto così. E’ stato tutto bello come ce lo siamo vissuti. Poi, fuori di qui, quando sarà il momento, guardandoci negli occhi, decideremo insieme che cosa fare. Nel caso sarà, deve essere una cosa sentita da entrambi nello stesso modo. Quella è una cosa che riguarda solo me e lei, cioè la voglia di discuterne a quattr’occhi secondo me è la cosa più importante. Ho la voglia di vederla, spero sia lo stesso per lei. Speriamo”.