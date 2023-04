Oriana Marzoli e Nikita Pelizon sono state due delle protagoniste assolute della settima edizione del Grande Fratello Vip. La modella venezuelana e l’influencer triestina si sono contese la vittoria finale, e a spuntarla è stata Nikita.

Terminata l’avventura nella Casa più spiata d’Italia, entrambe hanno continuato a coltivare le amicizie e i rapporti nati durante il reality. Oriana ha ritrovato Daniele Dal Moro, con il quale appare molto serena e felice. Dopo i tantissimi alti e bassi che si sono verificati nel loft di Cinecittà, la storia, lontano dalle telecamere, procede a gonfie vele, e i due non mancano di condividere con i fan momenti della loro quotidianità. Nikita, invece, ha incontrato numerosi ex vipponi, da Antonella Fiordelisi a Matteo Diamante, da Ginevra Lamborghini a George Ciupilan.

Nikita su Oriana: "I rifiuti di Daniele la mandavano in bestia"

Ospite dell’ultima puntata di Casa Chi, la Pelizon, tra le altre cose, ha parlato della relazione tra Oriana e Daniele: “Penso che sono bellini, mi piace questo lato sensibile che esce da parte di entrambi. Per quanto mi riguarda, credo che Oriana si sia tanto legata a Daniele inizialmente per un discorso proprio di fattore di conquista. Cioè, si era innescato in lei una cosa tipo ‘Io ottengo sempre tutto ciò che voglio’. E infatti vedere questi continui rifiuti da parte di Daniele era una cosa che la mandava in bestia perché lei doveva assolutamente riuscire nell’obiettivo che si era auto-imposta, perché erano tre i ragazzi nella Casa. Indi per cui, credo che Daniele sia un fattore di ‘Dovrei lavorare sullo stare bene da sola, senza nessun uomo, ma al momento non ne ho voglia perché voglio continuare così, e quindi: Daniele’”.

La replica di Oriana Marzoli

Le parole di Nikita Pelizon non sono state affatto gradite da Oriana Marzoli, la quale ha replicato all’ex coinquilina tramite una story su Instagram mentre si trovava a cena con Daniele Dal Moro e la sorella di lui, Michela: “Alcuni si godono ogni momento con la gente a cui vuole bene, altri no. Un besito carino!”.