Il Grande Fratello Vip si è ormai concluso da alcune settimane, ma sui social gli ex vipponi continuano a tenere banco. Proseguono, infatti, le polemiche tra i protagonisti dell’ultima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini, che si cimentano in continui botta e risposta a distanza.

Una delle protagoniste dell’edizione appena terminata è senza dubbio Antonella Fiordelisi. La storia d’amore con Edoardo Donnamaria ha rappresentato uno dei punti focali del Gf Vip, e nonostante le discussioni, le litigate e i continui alti e bassi, una volta usciti dalla Casa, i Donnalisi sembrano aver trovato il giusto equilibrio per proseguire la loro relazione.

Di recente, l’influencer campana ha condiviso su TikTok un video nel quale si scaglia contro i suoi detrattori: “Mamma mia, queste persone ossessionate da me, che vita di m*rda fanno? Sono ossessionate!”. Sotto al post notiamo tanti commenti dei fan di Antonella Fiordelisi, che le consigliano di farsi scivolate tutto addosso senza pensarci troppi. Altri le dicono di viversi in tranquillità la sua storia d’amore con Edoardo Donnamaria: “Amore, non pensare a nessuno. Pensa solo a te e al tuo amore Edo”.