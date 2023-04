Edoardo Tavassi è stato senza dubbio uno dei protagonisti della settima edizione del Grande Fratello Vip. A distanza di alcune settimane dalla conclusione del reality show di Canale 5, il fidanzato di Micol Incorvaia ha deciso di pubblicare su Instagram un lungo post di ringraziamento.

Edoardo Tavassi è tornato a parlare della sua esperienza nella Casa più spiata d’Italia. Esperienza caratterizzata soprattutto dalla storia d’amore con Micol Incorvaia. Attraverso un post su Instagram, l’ex naufrago de L’Isola dei Famosi ha fatto un bilancio del suo percorso nel reality e ha ringraziato coloro che lo hanno sostenuto in questi mesi.

Il post di Edoardo Tavassi

“A quanto pare mancavano solo i miei ringraziamenti… scusate il ritardo! Vi avevo lasciato come Edoardo Tavassi, e mi ritrovo nelle nuove vesti di Dodino, figo l’upgrade ve? La verità è che è estremamente difficile riassumere cinque mesi folli, intensi ed inaspettati. E’ stata un’esperienza unica, che mi ha regalato più di quanto potessi immaginare… Non ultimo il vostro sostegno per il quale vi sono infinitamente grato. Grazie a chi mi ha sostenuto, e grazie a chi ha riso con me, dentro e fuori la casa. Non era scontato per me e non lo sarà mai. E poi ammettetelo che anche voi siete un po’ folli come me perché come dice un detto ‘chi si somiglia, si piglia’ Grazie a tutti, davvero!”.