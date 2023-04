Edoardo Tavassi torna sui social dopo aver concluso la sua esperienza al Grande Fratello Vip. L’ex naufrago de L’Isola dei Famosi, nel bene e nel male, è stato uno dei protagonisti della settima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini. Definito “manipolatore” da Sonia Bruganelli, che in più di un’occasione si è scagliata contro di lui, Tavassi ha rispedito al mittente le accuse: “Io posso accettare ogni critica. Ognuno interpreta il comportamento delle persone in base alle proprie visioni. Molta gente mi dice che ho fatto bene, altri che pensano il contrario. Mi hanno detto di essere un manipolatore e di voler imporre la mia idea sugli altri. Io non penso sia così. A me quando chiede un consiglio un amico, io do il consiglio. Poi i fatti parlano chiaro. E’ stato il pubblico a votarmi tante volte come preferito. Sono uno che lì dentro si è fatto voler bene. Io non riesco ad andare d’accordo con tutti ma da lì a dire che sono manipolatore, subdolo… Se poi tu quella cosa la vuoi fare è perché in cuor tuo volevi fare quella cosa”.

Tavassi, l'annuncio su Micol fa impazzire i fan

L’esperienza di Edoardo Tavassi al Gf Vip è stata senza dubbio caratterizzata dalla storia d’amore con Micol Incorvaia, che prosegue a gonfie vele anche lontano dalle telecamere. Dopo alcuni giorni trascorsi insieme a Roma, la sorella di Clizia è tornata a Milano per risistemare casa sua dopo cinque mesi di assenza. Rispondendo alle curiosità dei follower su Instagram, alla domanda “Quando rivedi Micol?”, Edoardo ha risposto: “Quando si sbriga a mettere a posto casa. Tanto non resiste, che deve fare a Milano? Le dò tempo due settimane e viene qui a Roma”. Poi, quando un altro fan gli ha chiesto quale fosse la cosa più bella del suo Gf Vip, Tavassi ha postato una foto sua e di Micol Incorvaia con la didascalia “E me lo chiedi?”.