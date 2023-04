L’esperienza di Ginevra Lamborghini al Grande Fratello Vip è durata pochissimo. Squalificata dopo poche settimane dal suo ingresso per le gravi affermazioni su Marco Bellavia, l’ereditiera è poi rientrata nella Casa di Cinecittà per trascorrervi qualche settimana in qualità di “ospite”. Quando Antonino Spinalbese è stato eliminato, ad attenderlo c’era proprio la sorella di Elettra, con la quale c’è stato un lungo bacio appassionato in diretta televisiva. Una circostanza che aveva fatto sognare i GinTonic, i fan della ship, che si auguravano che tra Ginevra e Antonino potesse scoccare la scintilla. Ma, alla fine, le strade dell’influencer e dell’ex di Belen Rodriguez si sono forse irrimediabilmente separate, tanto che quest’ultimo è stato paparazzato in compagnia di Carolina Stramare.

La storia con Antonino Spinalbese

Ecco cosa dichiarò Ginevra a Casa Chi: “Antonino? Siamo rimasti amici, come alla fine siamo sempre stati. C’è sempre stato quell’affetto che ci legava, forse le cose dovevano andare così. Per me è sempre stata una persona con cui ho stabilito un affetto molto intenso. Se devo vedere una persona dal punto di vista sentimentale divento molto esigente. Poi se mi mantengo aperta e morbida nel classico ‘vediamo come va’ io lascio passare tutto. E se devo pensare a una cosa seria non è da me. La Lamborghini? Forse per lui non era la macchina giusta. Si vede che doveva andare così. Leggo tante di quelle cose sui social che dico ‘ragazzi fermatevi, ma che cos’è? Sereni’. Ci tengo a dire che è sbagliato sia attaccare lui perché non ha fatto niente, sono scelte, e io di certo non solo la sedotta e abbandonata come qualcuno mi dipinge. Siamo in buoni rapporti anche se non ci sentiamo, perché ognuno ha la sua vita. Ma comunque chi lo sa. Mi lascio sempre molto aperta”.

Ginevra Lamborghini incedia i social

Terminato il Grande Fratello Vip, la vicinanza tra Ginevra Lamborghini e George Ciupilan ha fatto impazzire i fan, che hanno immediatamente fantasticato sull’inizio di una possibile storia d’amore, poi smentita dai diretti interessati.

Nel frattempo, nelle ultime ore Ginevra ha pubblicato su Instagram alcuni scatti hot che hanno letteralmente incendiato i social. George avrà gradito? Crediamo di sì. Del resto, il giovane tiktoker, nel corso di un’intervista a Verissimo, aveva palesato il suo interesse per la Lamborghini: “All’inizio del programma mi piaceva Ginevra Lamborghini, solo che io non volevo intromettermi tra lei e Antonino Spinalbese. Aveva un modo di fare molto estroverso. Penso che la sto scoprendo adesso. Fuori non c’era nessuna che mi aspettava”.