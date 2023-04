Luca Onestini ha replicato alle dichiarazioni rilasciate da Nikita Pelizon a Casa Chi. La vincitrice del Grande Fratello Vip ha raccontato del rapporto con l’ex coinquilino per il quale ha sempre nutrito interesse, confessando il suo desiderio di volergli parlare: “Non ho capito questo avvicinamento a cosa fosse dovuto, se era per passare da santo o se per andare avanti. Secondo me la prima, non è possibile che poi non mi saluta più. Voglio parlargli”.

Luca Onestini replica a Nikita Pelizon

Le parole dell’influencer triestina hanno scatenato la reazione di Luca Onestini, il quale, con un tweet, pare abbia commentato le dichiarazioni di Nikita: “Quanto amo che abbiano tutti il nostro nome in bocca e noi non cag*iamo nessuno. Stamm fort”, ha scritto. E il riferimento sembrerebbe essere tutt’altro che casuale. Alla stessa intervista ha replicato anche Oriana Marzoli, dopo essere stata citata dalla Pelizon per la sua storia d’amore con Daniele Dal Moro. “Alcuni si godono ogni secondo con la gente a cui vogliono bene, altri no. Un beso carino”, le parole della modella venezuelana.

A scatenare la bufera anche il like di Nikita Pelizon ad un tweet contro Luca Onestini e Ivana Mrazova, che recitava queste parole: “Miss collutorio quando capirà che disonesto la usa solo per i suoi scopi sarà troppo tardi. A lui interessa solo like e follower, falso come non mai. Una mer*a di uomo”. Ecco perché, nel suo tweet, Luca Onestini ha parlato al plurale.