Pupo, al secolo Enzo Ghinazzi, in un’intervista rilasciata a Il Fatto Quotidiano, è tornato a parlare del Grande Fratello Vip, e ha rivelato che Alfonso Signorini gli ha proposto nuovamente il ruolo di opinionista nel reality show condotto da Alfonso Signorini.

"Mia figlia doveva fare il Gf Vip..."

“Se è giusto che la trasmissione torni con i nip? Sì, credo sia una giusta decisione, perfetta. Perché di questi sedicenti vip ne abbiamo anche le scatole piene! Questo acronimo abusato, ma vip de che? Quindi penso che abbiano fatto bene a prendere questa decisione. Tra l’altro ho incontrato Signorini l’altro ieri, ci siamo salutati a Mediaset da Silvia Toffanin a Verissimo. E mi ha detto ‘hai fatto una canzone con tua figlia!’. Lui conosce Clara perché l’aveva provinata l’anno scorso per il Grande Fratello Vip. Ma gliel’ho impedito di partecipare, le ho impedito di andarci praticamente. Sì lei aveva fatto i casting. In pratica ci siamo abbracciati con Alfonso, gli sono affezionato e gli voglio un bene pazzesco. Sono molto legato a lui. Mi ha voluto fare un bellissimo servizio sul suo settimanale. Infatti sono uscite delle pagine bellissime su Chi e sono molto contento. Lui mi ha detto: ‘tu devi tornare a fare l’opinionista del Grande Fratello, mi manchi molto’. Io gli ho detto ‘ho già dato, uno come te si incontra una volta nella vita, se va male due!”.