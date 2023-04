La storia d’amore tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria, nonostante i continui alti e bassi all’interno della Casa del Grande Fratello Vip, sembra procedere a gonfie vele lontano dalle telecamere. L’influencer campana e lo speaker radiofonico romano si mostrano sui social complici e sempre più innamorati, tanto che l’ex schermitrice ha speso parole importanti in merito alla relazione con il fidanzato: “La nostra, siccome è una storia importante, abbiamo pensato di andare oltre in futuro. Io per la prima volta ho anche pensato di diventare madre e l’ho pensato solo con lui. Quindi è una cosa importante e questo lui me l’aveva detto inizialmente. Anche lui ha voglia di diventare padre”.

Una frase di Antonella Fiordelisi scatena il panico

Tuttavia, in queste ore è accaduto qualcosa che ha gettato i fan della coppia nel panico. Tutto è iniziato quando Antonella Fiordelisi ha postato su Instagram una story “sospetta”, che ha creato scompiglio sui social sin dal primo momento. “Non permettere a nessuno di amarti a metà O tutto o niente”, ha scritto l’ex vippona. A quel punto, in tanti si sono chiesti cosa stesse accadendo, ipotizzando che ci fosse una crisi in atto con Edoardo Donnamaria.

Poco dopo, avendo percepito il panico dei fan, Antonella ha prontamente fatto chiarezza, smentendo le dicerie sui social: “Raga, era una frase generica che mi piaceva. Tranquille”, frase che ha rasserenato i fan della coppia.