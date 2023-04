Sono ormai trascorse alcune settimane dalla conclusione della settima edizione del Grande Fratello Vip, ma gli ex vipponi continuano a restare sotto ai riflettori. Sui social, infatti, i vari fandom seguono con estrema attenzione tutte le mosse dei protagonisti del reality di Canale 5, e nelle ultime ore è accaduto qualcosa che non è passato inosservato.

Antonino Spinalbese e Nikita Pelizon allo stesso evento

Antonino Spinalbese e Nikita Pelizon, infatti, hanno partecipato allo stesso evento. Oltre all’ex di Belen Rodriguez e all’influencer triestina, c’erano anche Andrea Maestrelli e Matteo Diamante. Tuttavia l’attenzione era focalizzata tutta su Antonino e Nikita. Com’è noto, tra di loro non c’è mai stato un gran rapporto e, in particolare, l’ex hairstylist ha ribadito di non credere alla vincitrice del Gf Vip 7, muovendole in diverse occasioni delle critiche. Ora che erano insieme allo stesso evento, i fan si chiedono se tra i due sia in qualche modo tornato il sereno.

La stoccata di Nikita Pelizon a Oriana Marzoli

Nel mentre, Nikita Pelizon, ospite di Sophie Codegoni a Casa Chi, ha lanciato una stoccata a Oriana Marzoli: “Personalmente Oriana e Daniele sono bellini e mi piace questo lato sensibile che esce di entrambi. Personalmente per quanto mi riguarda credo che Oriana inizialmente si sia tanto legata a Daniele per un discorso di fattore di conquista, come se lei potesse ottenere tutto ciò che vuole. I rifiuti di Daniele la mandavano in bestia perché voleva riuscire nell’obiettivo. Si è imposta dato che erano tre i ragazzi nella Casa che le piacevano. Credo che Daniele sia un fattore di non voglio lavorare su me stessa e sullo stare da sola, quindi sto con lui. Con lei ne avevo parlato. Stanno bene insieme ma basta”.

Le parole dell’influence triestina non sono affatto piaciute a Oriana Marzoli, che sui social ha risposto per le rime all’ex coinquilina: “Alcuni si godono ogni secondo con la gente a cui vogliono bene, altri… no! Un beso cariño”.