Edoardo Tavassi ha deciso di dedicare un po’ del suo tempo per rispondere alle curiosità dei follower. Il fratello di Guendalina ha aperto un box domande su Instagram, e ha svelato alcuni retroscena in merito alla sua avventura al Grande Fratello Vip.

Cos'ha portato via Tavassi dalla Casa del Gf Vip

Un fan ha chiesto all’ex vippone se avesse portato via dalla Casa di Cinecittà degli oggetti da tenere come ricordo e quali. “Allora, io ho preso la bottiglia, quella che abbiamo fatto con Micol, Oriana e Luca e poi… che fai? Vai al Grande Fratello e non ti freghi questi? (riferendosi ai ‘mattoncini’ del confessionale, ndr). In realtà ce ne ho più di uno, ma voglio fare una cornicina. E poi il calendario del Grande Fratello che abbiamo fatto e che ho fatto credere a tutti quanti che glielo avrebbero dato una volta usciti ed invece l’ho preso soltanto io”.

La reunion tra Incorvassi e Oriele

Edoardo Tavassi ha anche svelato che la cosa più bella del suo Gf Vip è stata Micol Incorvaia, mentre in merito ad una possibile reunion tra Incorvassi e Oriele, ha detto: “Ho sentito Daniele e Oriana e ci sono varie ipotesi. Uno: andare in Trentino in un posto fighissimo che conosce Daniele e costa ottocento… mila euro all’ora, poi o andare a Verona da lui, o andare a Madrid tutti quanti insieme o andare a Gardaland che quella è la proposta mia. Comunque una di queste cose la famo”.