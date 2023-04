Giaele De Donà ha potuto riabbracciare il marito Bradford Beck solo durante la finale del Grande Fratello Vip. Per l’intera durata della “reclusione” della moglie nella Casa di Cinecittà, l’imprenditore statunitense non si è mai palesato, se non sotto forma di epistola, dicendosi amareggiato per alcuni atteggiamenti assunti dall’ex vippona.

Il rapporto tra Giaele e il marito è stato spesso oggetto di discussione sia all’interno della Casa che sui social, e in molti si sono chiesti cosa sarebbe accaduto tra loro due una volta che il reality show condotto da Alfonso Signorini fosse giunto all’epilogo. Proprio in occasione della finale, Brad ha fatto una sorpresa alla De Donà che ha commosso ed emozionato i telespettatori. La modella originaria di Vittorio Veneto si è dunque ricongiunta al marito, e anche nei giorni immediatamente successivi alla fine del Gf Vip, i due sono apparsi sempre insieme sui social.

Nelle ultime ore, però, è accaduto qualcosa che non è passato inosservato, e che ha fatto nuovamente discutere il web. In molti, infatti, hanno notato che Giaele De Donà ha smesso ormai da diversi giorni di mostrarsi sui suoi account social in compagnia del marito. A quel punto, sono stati in molti ad ipotizzare che l’ex vippona e Brad si fossero addirittura lasciati.

Giaele De Donà rompe il silenzio

A seguito dei numerosi pettegolezzi, è stata la stessa Giaele ad intervenire su Twitter per mettere a tacere le malelingue, confermando di essere ancora felicemente sposata: “Per tutti quelli che stanno festeggiando perché pensano che io mi sia mollata solo perché non vedono mio marito nelle mie storie da 10 giorni, volevo dirvi che potete smettere di ballare la Macarena perché Brad c’è”.