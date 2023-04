Melita Toniolo ha partecipato alla settima edizione del Grande Fratello (quella in versione nip) quando aveva solo vent’anni, e in occasione della settima edizione, ma del Grande Fratello Vip, gliel’hanno riproposto, ma lei ha detto di no. “Mi è stato proposto, ma ad oggi per me è un no”, ha dichiarato a Fanpage.it. “Non ho nulla contro il Gf, perché mi ha dato tutto quello che sono, ma sono passati tanti anni e sono diventata una persona riservata. Anche sui social, non racconto mai per filo e per segno la mia giornata”.

Melita Toniolo ha svelato che rifiuterebbe di partecipare anche a L’Isola dei Famosi, mentre farebbe reality dinamici come Pechino Express e Celebrity Hunted. “Sono un’amante di Pechino Express e Celebrity Hunted, in cui bisogna viaggiare, nascondersi e affrontare sempre nuove sfide".

Melita Toniolo a R101

Adesso, Melita lavora in radio, e ha preso il posto lasciato vacante da Giulia Salemi come speaker di Good Times su R101. “Perché non mi vedete più in tv? E’ cambiato il fatto che se non passi da un reality difficilmente ti prendono in considerazione per fare qualcosa. In verità non mi sono concentrata nell’entrarci, se c’era la possibilità bene, altrimenti pazienza. La radio mi lascia essere completamente me stessa ed è una cosa che sognavo da sempre, fin da quando ho iniziato a fare questo lavoro”.

Le parole su Giulia Salemi

Infine, Melita Toniolo ha parlato anche di Giulia Salemi: “Non la conosco, non abbiamo neanche avuto l’occasione di salutarci. Spero che possa passare in radio, non sono gelosa di lei dal punto di vista lavorativo. Se ho ricevuto critiche dai suoi fan? In realtà, con molto stupore, no. Lei è un personaggio molto forte sui social, e mi ha stupito che avesse fan così educati e gentili. Questo dice molto di quello che ha seminato nella sua vita e nella sua carriera”.