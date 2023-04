La puntata odierna di Uomini e Donne riparte dalla discussione tra Paola Ruocco e Gemma Galgani, per la quale è sceso in studio un nuovo cavaliere. Dopo alcuni momenti dedicati al Trono Over, si passa a quello Classico, con Luca Daffrè alle prese con le sue corteggiatrici.

La discussione tra Paola e Gemma prosegue, e Roberta Di Padua approfitta della situazione per lanciare una nuova bordata contro Nicole Santinelli. Per la Galgani è sceso un nuovo cavaliere, Giuseppe, che la dama accetta di conoscere.

Luca Daffrè annuncia di voler escludere una corteggiatrice, Carmen, la seconda dopo Alessia Spagnuolo. L’ultima esterna è stata poco piacevole, infatti la ragazza ha confessato al tronista di avere problemi di natura alimentare. Alla fine, dopo una discussione in studio, Luca ha deciso di mandarla via. Maria De Filippi ha fatto entrare anche un’altra corteggiatrice, Camilla, specificando che i due si sono già conosciuti fuori. La produzione manda in onda l’esterna con Alice, e lei e Daffrè mostrano una grande complicità, tanto che arrivano quasi al punto di baciarsi. Ma in studio, Alessandra non riesce a nascondere il suo fastidio, perché è l’ennesima volta che Luca mostra poca considerazione nei suoi confronti. In tutte le esterne, le altre corteggiatrici hanno fatto notare al tronista che Alessandra sembrava debole e noiosa, e il tronista non ha mai pensato di contraddirle, e adesso lo vede molto preso da Alice. Alessandra ammette che solo perché lei non si espone con lettere o gesti non vuol dire che non ha carattere. Ma anche Daffrè si infastidisce, perché quando le altre dicono che loro sembrano più amici che due persone che si stanno conoscendo, Alessandra non si espone e non difende il suo percorso. Dal canto suo, la corteggiatrice dice di averlo cercato, e che lui non fa altro che ripetere lo stesso copione a tutte le ragazze. Alla fine, Luca decide di ballare con Alice, tanto che persino la padrona di casa gli fa notare che forse dovrebbe ripensarci.